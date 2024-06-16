نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة مانشستر سيتي لإقناع جوارديولا بتمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسؤولو نادي مانشستر سيتي، في إقناع المدير الفني بيب جوارديولا بتمديد عقده للبقاء فترة طويلة رفقة الفريق السماوي، بطل الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي مستعد لزيادة راتب جوارديولا

وحسب ما أوردته صحيفة “ميرور” البريطانية فأن نادي مانشستر سيتي سيرفع راتب جوارديولا من أجل إقناعه بالبقاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر سيتي مستعد لزيادة راتب جوارديولا البالغ 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا للمساعدة في إقناع الإسباني بتمديد عقده، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

جوارديولا البالغ من العمر 53 عامًا، يتولى قيادة مانشستر سيتي منذ عام 2016 وقد نجح في تحقيق عديد من الألقاب المحلية والقارية.

وتمكن جوارديولا، من تحقيق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في موسم 2022-23 حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.