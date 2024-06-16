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أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب هولندا في تسجيل هدف التقدم أمام نظيره بولندا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا.

وجاء الهدف عن طريق فوتر فيغورست مهاجم المنتخب الهولندي في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وجاء الهدف الثاني لصالح منتخب هولندا بعد تمريرة رائعة من ناثان أكي إلى منطقة الجزاء وتمكن فوتر من تسديدها من داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني.

وكان منتخب بولندا قد افتتاح التسجيل أمام نظيره هولندا في المباراة المقامة حاليا بينهم على أرضية ملعب فولكس بارك بألمانيا.

هولندا تسجل الهدف الثاني أمام بولندا

وسجل أدم بوسكا مهاجم منتخب بولندا هدف منتخب بلاده الأول في اللقاء عند الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من زلينيسكي نجم بولندا، على رأسية بوسكا وسددها بقوة في مرمى هولندا.

وسجل كودي جاكبو نجم منتخب هولندا هدف التعديل لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وجاء هدف التعادل لصالح هولندا من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لجاكبو جناح المنتخب الهولندي.

ويلعب منتخبي بولندا وهولندا في المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا، والتي تجمع بين بولندا وهولندا وفرنسا والنمسا.

