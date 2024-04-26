محمد بن راشد: حمد بن عيسى ضيف عزيز في بلدنا وشريك في بناء مستقبل أفضل لبلاده وبلادنا

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

في لقاء مميز، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، على أهمية العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

ووصف سموه حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بأنه ضيف عزيز على أرض الإمارات، وصديق حقيقي للدولة، ومحب دائم لشعبها.

كما أشاد سموه بدور الملك حمد كشريك مستمر في بناء مستقبل أفضل لبلاده ولدولة الإمارات، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات.