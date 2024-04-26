نشكركم على متابعتكم خبر عودة نظام التعليم الحضوري لجميع المؤسسات التعليمية بالشارقة اعتباراً من الاثنين المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة عن عودة نظام التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية بدءًا من يوم الإثنين المقبل، وهو خطوة مهمة نحو استعادة الحياة الطبيعية بعد الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة.

وثمّن الفريق جهود المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية في التعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة الجوية الاستثنائية، مما ساهم في تسريع عملية التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها.