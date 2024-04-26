نشكركم على متابعتكم خبر بلدية الشارقة: عدم تحرير مخالفات للمواقف العامة بكافة أنواعها خلال المنخفض الجوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أنها لم تصدر أي مخالفات لمواقف السيارات خلال المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب الإمارة، حيث أظهرت البلدية تفهماً كبيراً للظروف الاستثنائية واهتماماً بمساعدة الجمهور على التغلب على آثار هذا المنخفض. يأتي ذلك في إطار سياسة البلدية الإنسانية والاجتماعية، والتي تؤكد أن الهدف من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في هذا الصدد هو تنظيم الخدمات المقدمة للجمهور بشكل عادل وفعال.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي، من خلال تعزيز الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات. وأشار إلى أن البلدية نفذت عدة خطوات إنسانية واجتماعية، بما في ذلك نقل المركبات المتعطلة وتقديم المساعدة للمتضررين على الطرقات العامة للوصول إلى منازلهم.

وفي سياق مماثل، أوضح الطنيجي أن البلدية لم تصدر أي مخالفات لمواقف السيارات خلال المنخفض الجوي، مثل عدم دفع رسوم التوقف أو حجز أكثر من مكان للموقف أو الوقوف في المواقف المخصصة. وذلك بهدف تسهيل على الجمهور التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية، التي شهدت هطول أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في عدة مناطق.

وشدد على أن البلدية لن تصدر مخالفات لمواقف السيارات في المناطق المتضررة من التجمعات حتى استعادة طبيعتها السابقة، حيث تقوم الجهات المعنية بجهود مكثفة لسحب المياه وتنظيف المناطق المتضررة، واستعادة جمالياتها وحضارتها.