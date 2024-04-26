نشكركم على متابعتكم خبر “المعاشات”: أكثر من 768 مليون درهم قيمة المعاشات المصروفة لشهر أبريل الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري اليوم الجمعة الموافق 26 من الشهر، بقيمة إجمالية تبلغ (768,806,656.82) درهم، وبزيادة قدرها (76,167,371) درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (692,639,285.22) درهم.

وبحسب “وام”، يبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (47,944) مستفيداً، بزيادة قدرها (1,503)‬‬ مستفيدين عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (46,441) مستفيداً.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.