نشكركم على متابعتكم خبر المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يشارك في ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

شارك المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، أمس الخميس، في ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024 ، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، تحت عنوان ” الإعلام الموازي.. محطات ورؤى”، بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، وبمشاركة أكثر من 200 متحدث، بينهم وزراء إعلام عرب، وإعلاميون من مختلف المؤسسات داخل وخارج الدولة.

وبحسب “وام”، شاركت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في جلسة رئيسية بعنوان ” صناعة الإعلام في الإمارات”، تحدثت فيها عن تطور المشهد الإعلامي في إمارة رأس الخيمة، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإيمانه بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتطرقت سعادتها إلى دور المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في صياغة الرسائل الإعلامية الرئيسية للإمارة بأدوات وأفكار مبتكرة تواكب التقدم التكنولوجي والتقني الذي يشهده القطاع الإعلامي في الدولة والعالم، فضلاً عن نجاحاته في الوصول للجمهور العالمي وتعريفه بإنجازات رأس الخيمة في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت سعادة هبة فطاني، أن المكاتب الإعلامية في دولة الإمارات أثبتت نجاحها في مواكبة المسيرة التنموية الشاملة للدولة، وقدرتها على إيصال رسالة الإمارات للعالم، ونهجها الراسخ في تبني قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الثقافات والشعوب.

وأشارت إلى أن دور المكاتب الإعلامية لا يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات للجمهور، بل يتعدى ذلك إلى قدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات من منظور إعلامي ووفقاً لاستراتيجية إعلامية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات، ما يعزز من مكانة الدولة والإمارة ويحمي سمعتها العالمية.