نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 9- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 9 من شهر مايو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، ويعد أبرزهم مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، والدوري السعودي وغيرهم.

الدوري المصري

الإسماعيلي × الداخلية: الساعة 04:00 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة ‎OnTime Sports‎ 1

الدوري السعودي

الأخدود × النصر: الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC 1HD

دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبياكوس × أستون فيلا: الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD 4.

الدوري الأوروبي

أتالانتا × مارسيليا: الساعة العاشرة مساءًابتوقيتالقاهرةومكةالمكرمة، على قناة- beIN Sports HD 2

باير ليفركوزن × روما: الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة - beIN Sports HD 1