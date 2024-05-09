نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوان ماتا: كنت أتمنى مزاملة ميسي.. وهذا موقفي من الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خوان ماتا نجم منتخب إسبانيا وفرق تشيلسي ومانشستر يونايتد الانجليزي السابق، أنه لم يتخذ قراره النهائي بالاعتزال.

وقال خوان ماتا في تصريحاته لبرنامج “رقم 10” المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "كنت أتمنى بالطبع اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا لكن لم تسنح لي الفرصة، وعانيت كثيرا خلال المواجهات التي جمعتني أمام فرق يقودها جوارديولا وبالأخص في الدوري الانجليزي، وقد حقق إنجازات عديدة مع السيتي".

تصريحات خوان ماتا عن مسيرته في أوروبا

وتابع: "هناك العديد من المدربين الذين أثروا في مسيرتي الفنية وأبرزهم ديل بوسكي مع منتخب إسبانيا وأيضا أوناي إيمري، ورافا بينيتز ورونالد كومان وغيرهم من العديد من المدربين الأخرين".

وواصل: "عانيت كثيرًا عندما واجهت ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب وهو مدرب كبير ويكرس حياته لكرة القدم ويتفانى في عمله وكسبته كصديق وأتواصل معه دوما فيما يخص تطوير كرة القدم، فالمدرب الألماني شخص رائع".

وأشار: "منتخب إسبانيا تمتلك قائمة مميزة من اللاعبين الشباب ومدرب كبير قدم مستوى مميز للغاية وكنت أتمنى أن اتواجد مع منتخب إسبانيا خلال تلك الفترة وتقديم خبرتى، وهناك منتخبات مثل فرنسا والبرتغال وألمانيا ستكون من أكبر المنافسات على لقب اليورو ولذلك المنافسة ستكون صعبة على كأس أمم

أوروبا 2024".

وأوضح: "لدي رغبة كبيرة لأواصل مسيرتي في كرة القدم ولم أتخذ قرار الاعتزال ولكن أريد أن ألعب وأواصل مسيرتي لسنوات أخرى وأنهى مسيرتي بالشكل اللائق ومع نادي بمنحنى الحافز ولكن أنا حاليًا في فترة دارسة لبعض العروض واختيار أفضلها".

وأكمل: "كنت محظوظ جدا خلال مسيرتي للعب مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم فيكتور فالديز كاسياس بيتر تشيك، وجون تيري، بيكيه وسيرخيو راموس وجوردي ألبا وتشافي وتشابي ألونسو وانييستا وسيسك فابريجاس وفرانك لامبارد وايدين هازارد وديديه دروجبا وتوريس ودافيد فيا وروني وفان بيرسي وزلاتان ابراهيموفتش وهم لاعبين كبار".

واختتم: "كنت أتمنى اللعب بجوار ميسي وهو بالنسبة لي اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة وأيضا أسطورة مانشستر يونايتد ايريك، كانتونا كنت سأكون سعيدًا إذا لعبت بجواره وأيضًا كيليان مبابي وهو لاعب حاسم ويسجل الكثير من الأهداف مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا ورودري وهالاند ثنائي مانشستر سيتي وبيلينجهام الذي يقدم موسم رائع مع ريال مدريد".