نشكركم على متابعتكم خبر عقارات دبي تحطم رقم قياسي بالمبيعات خلال يوم واحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 11:49 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

يستمر السوق العقاري في دبي صعوده القوي حيث سجل أكثر من 1000 معاملة بيع في مستهل تعاملات الأسبوع، الاثنين، وهو رقم قياسي لعدد صفقات البيع، والتي تجاوزت قيمتها 2.65 مليار درهم، توزعت على الوحدات السكنية (شقق وفلل) والأراضي، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وكشفت بيانات «أراضي دبي» أن التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي قد سجلت 3.7 مليار درهم، نتجت عن 1,286 إجراء، شملت المبايعات والرهونات والهبات.

بالتفصيل، أوضحت البيانات أن مبيعات القطاع في الإمارة قد حققت 2.65 مليار درهم، من خلال 1060 صفقة، حيث تصدرت منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» قائمة المناطق من حيث القيمة بـ254 مليون درهم من خلال 114 صفقة، ثم «الجداف» ثانية بنحو 245 مليون درهم نتجت عن 15 صفقة، تلتها ثالثة «برج خليفة» بـ158 مليون درهم من خلال 36 صفقة.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المبيعة 976 عقار، استحوذت الشقق على النصيب الأكبر بـ930 وحدة، بينما سجلت الفلل (المباني) مبيع 46 وحدة، بينما وصل عدد الأراضي إلى 84 صفقة.

وفيما يتعلق بالرهون، فقد سجلت نحو 741 مليون درهم، نتجت عن 207 إجراءات، جاء أعلاها في منطقة «واجهة دبي البحرية» بقيمة 142 مليون درهم نتجت عن إجراء واحد، ثم «الحدائق المكتشفة» ثانية بـ128 مليون درهم من خلال إجراءين، تلتها ثالثة «نخلة جبل علي» بنحو 80 مليون درهم من خلال معاملة واحدة.

أما الهبات فاقتربت من 324 مليون درهم نتجت عن 19 إجراء، جاء أعلاها في «القوز الصناعية الأولى» بـ240 مليون درهم، ثم «مجمع دبي للاستثمار الأول» ثانية بـ40 مليون درهم، و«جميرا فيليج سيركل» ثالثة بنحو 10.7 مليون درهم.