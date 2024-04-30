نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع كينيا وتعزي في ضحايا الفيضانات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية كينيا في ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق شمالي العاصمة نيروبي وتسببت في انهيار سد ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، وإحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها ، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة كينيا وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا.