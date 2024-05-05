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محمد بن زايد آل نهيان ينعى وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مايو 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.

 

وقال سموه في عبر منصة “X”: “رحم الله الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وخالص العزاء لأسرته والشعب السعودي الشقيق. رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع، وترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي المتميز”.



            

رجل الاعمال حسن حريري

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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