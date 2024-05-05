نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد آل نهيان ينعى وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مايو 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.

وقال سموه في عبر منصة “X”: “رحم الله الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وخالص العزاء لأسرته والشعب السعودي الشقيق. رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع، وترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي المتميز”.