نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضانات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 12:55 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس البرازيلي “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”. في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي تعرض لها جنوب البرازيل، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس البرازيلي.