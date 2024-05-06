نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المدرسة الرقمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم 2 لعام 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وهي إحدى مبادرات “مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.

يتألف المجلس الجديد من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الذي سيشغل منصب رئيس المجلس، بالإضافة إلى أعضاء السيادة التالية: الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتور محمد قاسم خضير قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل، ووليد آل علي، مستشار أول في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

يمتد عمل المجلس لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وفي حال انتهاء المدة، يواصل الأعضاء مهامهم حتى يتم إعادة تعيينهم أو تشكيل مجلس إدارة جديد للمدرسة الرقمية. يتولى المجلس مهام إدارة المدرسة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمدرسة.

تم إطلاق المدرسة الرقمية بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر 2020، وتعتبر أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب من خيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة للتعليم التقليدي.

تتبنى المدرسة نهجًا شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، مما يتيح فرصًا جديدة عبر الخيارات الرقمية في المناطق النائية والنامية. حتى الآن، ضمت المدرسة أكثر من 160 ألف طالب مستفيد وتقدم خدماتها في أكثر من 13 دولة، كما قامت بتدريب أكثر من 2500 مُعلّم رقمي، وتوفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.