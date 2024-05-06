نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الإنسانية والأمنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي بيني وونغ، وزيرة خارجية أستراليا، تم استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المتعددة، بما في ذلك الجوانب الإنسانية والأمنية.

تناول الجانبان، خلال هذا الاتصال، الجهود الدولية المبذولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مع التركيز على ضرورة حماية المدنيين وفقًا للقوانين الدولية الإنسانية، وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، حذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من تفاقم الوضع في المنطقة وتصاعد التوترات، مما يشكل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي، معربًا عن دعم دولة الإمارات لجميع الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على التطرف والتوتر والعنف في المنطقة.

وأكد سموه أهمية حماية المدنيين وتعزيز الدعم الإنساني لهم في غزة، مع التركيز على تعزيز الاستجابة العالمية للأزمة الإنسانية المتفاقمة في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي بيني وونغ سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة.