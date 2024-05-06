نشكركم على متابعتكم خبر غزلان ودلافين تسبح في شواطئ دبي.. مشهد خلاب يثير تفاعل رواد مواقع التواصل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 09:55 مساءً - متابعة – سوزان حسن

نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو قطيع من الغزلان وسرب من الدلافين يسبحان جنباً إلى جنب في شواطئ دبي ، في مشهد خلاب يعكس جمال الطبيعة وتنوعها في الإمارة.

مشهد طبيعي فريد

يُظهر الفيديو الغزلان وهي تتجول على شاطئ البحر، بينما تتواجد الدلافين في المياه القريبة.

ويبدو على الحيوانات شعور بالراحة والاسترخاء، وهي تسبح وتلعب في بيئتها الطبيعية.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بهذا المشهد الطبيعي الفريد. وأشاد الكثيرون بجمال الطبيعة في دبي، وجهود الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في توثيق هذه اللحظات الجميلة ومشاركتها مع متابعيه.

مقاطع فيديو أخرى للحيوانات

ويُعرف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بشغفه بالحياة البرية، ونشر مقاطع فيديو للحيوانات على حسابه في إنستغرام. ونشر مؤخراً مقطع فيديو لأفيال تدخل بركة مياه وتسبح فيها، ومقطع فيديو آخر لأفيال تسير على الرمال وتتناول الأعشاب.

توثيق جمال الطبيعة

من خلال نشر هذه الفيديوهات، يسعى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى تسليط الضوء على جمال الطبيعة في الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والحياة البرية.