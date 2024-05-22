نشكركم على متابعتكم خبر المالية: 9.81 مليار درهم عطاءات لمزاد صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، اليوم عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية “T-Sukuk” المقوّمة بالدرهم الإماراتي وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثاني لعام 2024.

وبحسب “وام”، شهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين لأجل 3 أعوام و5 أعوام وتم استلام عطاءات بقيمة 9.81 مليار درهم إماراتي وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 8.9 مرة.

ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.57 % للشريحة لأجل 3 أعوام، و4.44% للشريحة لأجل 5 أعوام، وذلك بتكلفة أقل بقيمة 5 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.