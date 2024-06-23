نشكركم على متابعتكم خبر عصابة تسطو على فيلا وتسرق مقتنيات بقيمة 1.7 مليون درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 11:53 صباحاً - أيدت محكمة الاستئناف بدبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، بحق عصابة سطت على فيلا تمتلكها امرأة أوروبية، حيث قضى الحكم بسجن شخصين غيابياً و6 أشخاص حضورياً ثلاث سنوات وتغريمهم جميعاً بالتضامن مليوناً و746 ألف درهم وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ محكوميتهم.

ودارت أحداث القضية في نوفمبر الماضي، حين تقدمت امرأة أوروبية وزوجها ببلاغ يفيد بسرقة أموال ومجوهرات وساعات ثمينة من فيلا تسكنها في منطقة بر دبي، وحسب إفادة المُبلّغة بأنها غادرت مسكنها بصحبة زوجها مساء يوم الواقعة فيما تركت أبناءها مع المربية.

وتابعت أنها أبصرت عند عودتها إلى مسكنها البوابة الرئيسية غير محكمة الإغلاق وشاهدت بعثرة داخل غرفة نومها وفي أمكان مختلفة من مسكنها، كما اكتشفت سرقة 3 خزائن حديدية داخل حوائط غرفة الملابس، حيث كانت تحتفظ بداخلها على أموال بعملات متنوعة ومجوهرات وساعات.

وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن فريقاً من التحريات جمع الاستدلالات وفرغ كاميرات المراقبة وتعرف إلى أفراد العصابة وتمكن من تحديد مركبتين تم استخدامهما في عملية السرقة، حيث تم تحديد تحركات ومسار أفراد العصابة، فعثر على الخزائن المسروقة فارغة وبالقرب منها 2000 درهم إماراتي، وتم القبض على 6 من المتهمين.

واعترف المتهمون بسرقتهم وتوزيع الأدوار فيما بينهم، وأن الهاربين الآخرين فرا من الدولة في اليوم التالي للسرقة وبحوزتهما المسروقات، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.