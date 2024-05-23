نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبحث ورئيس مجموعة البنك الدولي مختلف جوانب التعاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مايو 2024 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش حفل تكريم عدد من المسؤولين الدوليين تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 28” الذي استضافته الإمارات في أواخر العام الماضي.

خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، رحب صاحب السمو برئيس مجموعة البنك الدولي، وبحث معه مختلف جوانب التعاون الممكنة بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.