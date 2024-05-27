نشكركم على متابعتكم خبر حميد النعيمي يصدر قرارا أميرياً بتعيين مروان المهيري مديرا عاما للديوان الأميري بعجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً يقضي بتعيين مدير عام جديد للديوان الأميري في الإمارة.

ووفقاً للقرار رقم (5) لعام 2024، تم تعيين السيد مروان عبيد المهيري في منصب المدير العام للديوان الأميري في عجمان. يبدأ العمل بهذا المرسوم من تاريخ التوقيع عليه، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية وتوزيعه على الجهات المختصة لتنفيذه بما يتناسب مع مهام كل منها.