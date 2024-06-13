نشكركم على متابعتكم خبر “طرق دبي” تعلن عن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 11:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن جدول العمل خلال عطلة عيد الأضحى لعام 1445 هـ، والتي تمتد من السبت 9 ذي الحجة حتى الثلاثاء 12 ذي الحجة الموافق 15 يونيو إلى 18 يونيو 2024.

خدمات إسعاد المتعاملين:

ستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى، باستثناء المراكز الذكية في أم رمول، وديرة، والبرشاء، والكفاف، والمبنى الرئيس للهيئة، والتي ستعمل على مدار الساعة كالمعتاد.

مراكز مزودي الخدمة:

ستبقى مراكز مزودي الخدمة مغلقة أيضًا خلال أيام العطلة، وتستأنف خدمات الفحص الفني اعتبارًا من يوم الثلاثاء 12 ذي الحجة (18 يونيو)، ويستأنف الدوام الرسمي للقاعات وإنجاز المعاملات يوم الأربعاء 13 ذي الحجة (19 يونيو).

المترو:

سيعمل خط المترو الأحمر والأخضر خلال العطلة وفقا للجدول التالي:

– يومي 14 و15 يونيو: من الساعة 5:00 صباحًا حتى 1:00 صباح اليوم التالي.

– يوم 16 يونيو: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 1:00 صباح اليوم التالي.

– من 17 إلى 21 يونيو: من الساعة 5:00 صباحًا حتى 1:00 صباح اليوم التالي.

الترام:

سيعمل خدمة الترام من الإثنين إلى السبت من الساعة 6:00 صباحًا حتى 1:00 صباح اليوم التالي، ويوم الأحد من الساعة 9:00 صباحًا حتى 1:00 صباح اليوم التالي.

الحافلات:

للتحقق من التغييرات على جداول الحافلات خلال عطلة عيد الأضحى، يُرجى استخدام تطبيق “سهيل” المتوفر على Google Play وApp Store وApp Gallery.

التاكسي المائي:

يتطلب حجز التاكسي المائي مسبقًا خلال العطلة، حيث يبدأ الخدمة من الساعة 3:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، وخدمة خاصة تبدأ من الساعة 4:00 مساءً حتى 11:50 مساءً.

الرحلات السياحية:

تبدأ الرحلات السياحية من مختلف الموانئ وفق الجدول الزمني المحدد لكل خط.

مواقف السيارات العامة:

ستكون جميع المواقف العامة مجانية، باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداءً من يوم السبت 9 ذي الحجة (15 يونيو) حتى نهاية يوم الثلاثاء 12 ذي الحجة (18 يونيو).

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل حركة المواصلات وتوفير خدمات مريحة للمتعاملين خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك في دبي.