نشكركم على متابعتكم خبر العملية “173”.. شرطة الشارقة تضبط شبكة إجرامية تدار من خارج الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 11:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إلقاء القبض على شبكة إجرامية مؤلفة من 5 أشخاص يديرون عمليات احتيال إلكتروني من خارج الدولة، وذلك في عملية تمت بنجاح تحت اسم “عملية 173”. تمكنت الشرطة أيضاً من كشف أموال تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين و 11 ألفاً و854 درهماً، حيث تم استولاء الشبكة على هذه الأموال من حسابات متعلقة بـ11 بلاغاً سجلت لدى الشرطة في الدولة.

وأعلن عن ذلك اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، خلال مؤتمر صحفي حضره العميد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

أكد اللواء الشامسي خلال المؤتمر على دور الإعلام في نشر الوعي بخطورة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وأشاد بجهود الشرطة في مكافحة هذه الجرائم، خاصة الأنشطة الإلكترونية التي تهدف إلى سرقة الأموال بطرق غير قانونية. ودعا الجمهور إلى توخي الحذر في التعاملات مع أشخاص مجهولين عبر الإنترنت لتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني.

من جانبه، كشف العميد عمر أحمد أبو الزود عن تفاصيل القضية، حيث تلقت الشرطة بلاغاً من شخص عربي عمل في شركة مرخصة في الدولة، أفاد بأنه تعرض لعملية احتيال إلكتروني بعد تحديث بياناته البنكية عبر بريد إلكتروني مزيف، حيث تمكن الجناة من سرقة مبلغ مالي كبير من حسابه. وبفضل التحقيقات الفنية، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم، وضبط الأدلة اللازمة للقضية، بما في ذلك 173 بطاقة بنكية و132 دفتر شيكات و21 هاتفاً ذكياً وغيرها من الأدلة التي تثبت عمليات الاحتيال التي قاموا بها.

تم التأكيد أيضاً على أهمية توعية الجمهور بأساليب الاحتيال الإلكتروني المتعددة، مثل الوظائف الوهمية والمواقع الإلكترونية المزيفة والاختراقات الإلكترونية، وضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية عبر الإنترنت دون التحقق الدقيق من هوية الجهة المطلوبة.

إن هذه العملية تعكس التزام الشرطة بمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وبالأخص الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد الأمن الرقمي للمجتمع، وتؤكد على الجهود المستمرة لتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع.