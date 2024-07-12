نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم «الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 11:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، مرسوماً اتحادياً يقضي بتغيير اسم “الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي” إلى “الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي”.

يأتي هذا التغيير في اسم الهيئة ليعكس بوضوح المهام الاستراتيجية التي تضطلع بها والدور الحيوي الذي تلعبه في دعم صاحب السمو رئيس الدولة. تهدف الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي إلى تعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والدولي، من خلال تنظيم وتنسيق المراسم الرسمية وتقديم سرد استراتيجي يدعم الصورة العامة للدولة وسياساتها.

تسعى الهيئة إلى الارتقاء بمستوى الفعاليات والمناسبات الرسمية بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للدولة، والعمل على تقديم سرد استراتيجي يعكس القيم والمبادئ الوطنية للإمارات. كما تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال مع مختلف الجهات المحلية والدولية، وتقديم الدعم اللازم لصاحب السمو رئيس الدولة في كل ما يتعلق بالمراسم والفعاليات الاستراتيجية.

هذا التغيير يعكس التزام الدولة بتطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها لتواكب التطورات والمستجدات على الساحة الدولية، ويعزز من دور الهيئة في تحقيق الأهداف الوطنية والإستراتيجية التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها في مختلف المجالات.