نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: مستمرون في رفع سقف الطموحات ونهيّئ كافة الظروف لنجاح القطاع الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أهمية تصدُّر الإمارات ودبي لمؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، وتقدمها المستمر نحو مراتب أعلى ضمن هذه المؤشرات. وأوضح سموه أن هذا التفوق يعكس نتيجة للجهود المشتركة والتكامل في الأدوار، وذلك ضمن رؤية واضحة للمستقبل تستجيب للتحديات وتستفيد من الفرص العالمية بطريقة فعالة.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع بين سموه وأعيان البلاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الجهود التنموية المتوازنة في كافة القطاعات الحيوية، والإنجازات التي تترتب عليها، تعزز مكانة الإمارات وتوفر أساساً مستداماً لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن الزوار. وشدد على أن هذه الجهود تشكل دافعاً للمزيد من العمل والتطوير نحو مستويات أعلى من التميز.

وأضاف سموه بقوله: “نحن مستمرون في رفع سقف الطموحات، معتمدين على قدرات شبابنا وفرق العمل المتميزة”.

كما أبرز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشدداً على أن نجاح دبي يتعلق بشكل أساسي بالشراكة القوية والمستدامة مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي تتمتع برؤى استراتيجية مشتركة تحقق الفوز المتبادل.

في نهاية اللقاء، نوه الحضور بدور دبي كنموذج لبيئة الأعمال الداعمة والمشجعة للابتكار والإبداع، والتي تعززها البنية التحتية المتطورة والإطار القانوني المرن، معربين عن تقديرهم للنموذج المثالي الذي تمثله دبي في الساحة الاقتصادية العالمية.