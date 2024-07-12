نشكركم على متابعتكم خبر “الطاقة والبنية التحتية” و “مواصلات الإمارات” تطلقان مشروعا لشحن المركبات الكهربائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة بشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بالتعاون مع شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات “مواصلات الإمارات”، مشروعاً مشتركاً يقضي بتركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في مباني “مواصلات الإمارات”، وذلك في خطوة منهما نحو تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، حسب بيان صحفي اليوم.

وبحسب “وام”، يعد هذا المشروع جزءاً من مستهدفات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، الداعمة للمشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، الذي يستهدف دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50 %؜ من إجمالي عددها بحلول عام 2050، والذي بدوره يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية،:” نسعى في المشروع إلى إعداد دراسات مشتركة نحو مستقبل النقل العام باستخدام الوقود الهيدروجيني، ودراسة وتقييم وسائل النقل المستدام، وإشراك أصحاب المصلحة والمستثمرين المعنيين في هذه المستهدفات، إضافة إلى التعاون في دعم مستهدفات استراتيجية الحياد المناخي في قطاع النقل بحلول عام 2050، و العمل سوياً لوضع سياسات اعتماد المركبات الكهربائية للقطاع الخاص في الإمارات “.

وأضاف :” سوق المركبات الكهربائية ينمو لدينا بثبات، حيث نخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، فيما بلغت حصتها بنهاية العام الماضي 3%”، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

وتابع :” نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي”، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 بمختلف إمارات الدولة.

من جانبه، أكد أليكس رينتير مسؤول شركة مواصلات الإمارات، أن المحطات الجديدة ستسهم في تسهيل استخدام المركبات الكهربائية، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الكامل إلى النقـل الأخضر في المستقبل القريـب.