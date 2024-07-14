نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بعث برقية تهنئة إلى ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس مونتينيغرو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش بنفس المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة إلى ميلوجكو سبايتش، رئيس وزراء مونتينيغرو، بهذه المناسبة الوطنية الخاصة.