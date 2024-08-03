نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 3-8-2024.

وقال المركز في بيانه: “صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.