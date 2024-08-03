نشكركم على متابعتكم خبر شرطة رأس الخيمة تنال تصنيف 7 نجوم في أفضل الممارسات الدولية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 12:55 مساءً - حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تصنيف 7 نجوم في جائزة أفضل الممارسات الدولية IBPC فئة التحول الرقمي – بمشروع الربط الإلكتروني، في خطوة تعكس ريادتها في مجال العمل الأمني من خلال فوزها بجائزة أفضل الممارسات لعام 2024.

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن الفوز بالجائزة العالمية يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها القيادة لتعزيز الربط الإلكتروني، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والذي على أساسه تم اختيار القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من بين العديد من المتنافسين الدوليين.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هذا الفوز يأتي نتيجة لجهود فريق العمل المتفاني والتزام القيادة بالعمل بروح المجموعة، من خلال الخروج بمشاريع ومبادرات مبتكرة ومتميزة، ونحن نشيد بالجهود المبذولة من كل العاملين على إعداد ملف المشاركة في الجائزة والمنافسة العالمية مع مختلف الجهات المشاركة وصولاً إلى الفوز الاستثنائي.

وأكد بن علوان، إن النجاح والتميز يعزز تنافسية وزارة الداخلية ودولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في جودة الحياة موضحاً أن الفوز يأتي تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، ونتاج طبيعي لدعم وحرص واهتمام القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد دافعاً لبذل مزيد من جهود التطوير والتحسين للارتقاء بالعمل الحكومي في دولة الإمارات.