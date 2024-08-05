نشكركم على متابعتكم خبر دعوة المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في يونيو للتسجيل في ضريبة الشركات بموعد أقصاه 31 أغسطس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم، الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يونيو، بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى 31 أغسطس 2024، وذلك حسب المُدد الزمنية المحددة والمنصوص عليها في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024، بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024.

وبحسب “وام”، أكدت الهيئة، ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بالتسجيل، خلال المدد الزمنية المحددة لكل فئة، التي نشرتها الهيئة سابقا عبر مختلف المنصات الإعلامية الرسمية، سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة، إضافة إلى حساباتها الرسمية عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال قاعدة البيانات الرسمية لأصحاب الشركات المسجلين في الدولة.

وتشير الهيئة إلى أنّ الالتزام بتلك المدد الزمنية ضروري لتفادي الخاضعين لضريبة الشركات الغرامات الإدارية ذات الصلة؛ وأوضحت أنه بموجب قرارها فإن المُدد الزمنية المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)، وأنه يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع على هذه المُدد الزمنية المُحدّدة والقرارات والتوضيحات العامة والإصدارات الأخرى ذات الصلة، من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

وبموجب التوضيح العام للهيئة بشأن المُدد المحددة لتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات، فإنه يتعين على الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشائه أو الاعتراف به قبل 1 مارس 2024، تقديم طلبات التسجيل الضريبي لضريبة الشركات إلى الهيئة بناء على شهر صدور الترخيص.

وفي حال انتهاء ترخيص الشخص الاعتباري في 1 مارس 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه أساسا، وإذا كان الشخص الاعتباري يمتلك أكثر من ترخيص واحد بتاريخ 1 مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق.

ولضمان سهولة إجراءات تقديم الطلبات وتسجيل الخاضعين لضريبة الشركات، يجب على الخاضعين للضريبة استخدام منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية، حيث تتيح تلك المنصة باقة خدماتها المتوفرة على مدار الساعة للأشخاص غير المسجلين إمكانية إنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد والحصول على رقم تسجيل ضريبي بكل يسر وسهولة عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، إضافة إلى قنوات تقديم الخدمة المباشرة من خلال الوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة ومراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في الدولة.

كما شدَّدت الهيئة على أهمية تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة وتقديم المُستندات الداعمة المُحدَّثة بشكلٍ صحيح مع طلب التسجيل إلكترونيا، مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة وتشمل الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المُخوَّل بالتوقيع.

وأشارت الهيئة إلى أنه متوفر على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو يتضمن شرحا وافيا لخطوات التسجيل عبر منصة “إمارات تاكس”، التي تم تصميمها وفقا لأفضل الممارسات الدولية بهدف تيسير عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الدورية وسداد الضرائب المستحقة بأسهل وأسرع الطرق لكافة فئات دافعي الضرائب.