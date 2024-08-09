نشكركم على متابعتكم خبر بعثة الإمارات في طوكيو تدعو المواطنين للحذر من «تسونامي» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

دعت بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطنيها المتواجدين في اليابان إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة، إثر تحذيرات من احتمالية تأثير موجة المد العالي (تسونامي) على المناطق الساحلية في محافظة ميازاكي.

وأصدرت البعثة اليوم بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، نصه: “تهيب بعثة دولة الإمارات في طوكيو بمواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر، بسبب موجة المد العالي (تسونامي) التي قد تؤثر على المناطق الساحلية في محافظة ميازاكي.”

وأكدت البعثة في بيانها على أهمية اتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات اليابانية، والتواصل في حالات الطوارئ عبر الرقمين: 0097180024 أو 0097180044444، كما دعت المواطنين إلى التسجيل في خدمة “تواجدي” لضمان السلامة.