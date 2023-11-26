العالم اليوم - زملط: إصابة 3 طلبة فلسطنيين بالرصاص في أميركا بسبب الكوفية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 05:21 مساءً - أورد السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، مساء الأحد، أن ثلاثة طلبة فلسطينيين أصيبوا بطلقات نارية بينما كانوا في الولايات المتحدة حيث يدرسون.

وكتب حسام زملط على حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا) أن ثلاثة شبان فلسطينيين هم: هشام عورتاني، وتحسين علي، وكنان عبد الحميد يدرسون في جامعة ييل وغيرها من الجامعات الأميركية.

وقال إنهم تعرضوا لإطلاق النار الليلة الماضية بينما كانوا في طريقهم إلى عشاء عائلي في مدينة بيرلينغتون بولاية فيرمونت.

وأضاف زملط أن كل ما فعله هؤلاء الشبان "هو ارتداء الكوفية الفلسطينية".

ووصف الدبلوماسي الفلسطيني حالة الشبان الثلاثة بأنها خطيرة.

وأكدت وسائل إعلام أميركية وقوع حادثة إطلاق نار تجاه ثلاثة شبان في بيرلينغتون.

وذكرت أن الشرطة الأميركية تلقت بلاغا عن إطلاق نار عند الساعة السادسة والنصف مساءً، السبت

وأضافت أن عناصر الشرطة وجدوا لدى وصولهم ثلاثة شبان فلسطينيين مصابين في المكان.

ولم تحدد السلطات بعد مطلق النار في الهجوم.

وتطرق السفير الفلسطيني في لندن إلى حادثة طعن طفل فلسطيني 26 مرة حتى موته قبل أسابيع بالولايات المتحدة، في حادثة مرتبطة بالحرب على غزة.

وطالب زملط بوقف الجرائم ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية له.