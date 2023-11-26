نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يستبعد تمديد الهدنة في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أنه أخطر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها العسكرية في قطاع غزة بكل قوة فور انتهاء الهدنة المؤقتة.

وفي إضافة، أعلن نتنياهو أنه سيكون مستعدًا لتمديد الهدنة في حال تسهيل إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين يوميًا، وذلك وفقًا للاتفاق الأصلي الذي تم التوسط فيه بوساطة قطر.

أعلن البيت الأبيض أن "بايدن ونتنياهو اتفقا خلال اتصال هاتفي على استمرار العمل المشترك لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

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ناقش رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس بايدن، وفقًا للبيان، "وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية التي يتزايد الحاجة إليها في قطاع غزة".

وفقًا للبيان، رحب الرئيس بايدن بإطلاق سراح الرهائن من قبل حركة حماس خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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هجوم حماس

تقول السلطات الإسرائيلية إن هجوم حماس أسفر عن وفاة نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وقد تم خلال الهجوم احتجاز نحو 240 شخصًا واقتيادهم إلى قطاع غزة.

وبرعاية قطرية ومصرية، توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق على هدنة إنسانية تستمر أربعة أيام يتم خلالها مبادلة رهائن لدى الحركة بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



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دور مصر وقطر

تحت إشراف قطر ومصر، توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق يقضي بتنفيذ هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام، خلالها يتم تبادل الرهائن الإسرائيليين في حوزة حماس بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



