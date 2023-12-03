العالم اليوم - أرنولد يقود ليفربول لـ"فوز جنوني" على فولهام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - بقي ليفربول في قلب الصراع على اللقب بعد فوزه الجنوني على ضيفه فولهام 4-3، الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بفضل ترينت ألكسندر-أرنولد الذي أهداه النقاط الثلاث قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.

بعد عودته من ملعب مانشستر سيتي حامل اللقب بالتعادل 1-1 في المرحلة الماضية وضمان تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" بفوزه الكبير على لاسك لينتس النمسوي 4-0، دخل ليفربول لقاءه وفولهام، الذي يصارع من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، بمعنويات مرتفعة ترجمها على أرض الملعب بتقدمه مرتين في الشوط الأول من هدفين رائعين قبل أن يسمح لضيفه اللندني بالعودة وإنهائه متعادلاً 2-2.

لكن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب وبعد معاناة وتخلفه قبل 10 دقائق على النهاية، خرج منتصراً في نهاية المطاف للمرة التاسعة هذا الموسم، رافعاً رصيده الى 31 نقطة في الوصافة موقتاً بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يخوض لاحقاً اختباراً صعباً أمام ضيفه توتنهام.

كما أعاد "الحمر" فارق النقطتين الذي كان يفصله عن أرسنال المتصدر الفائز السبت على ولفرهامبتون 2-1.

وبدأ ليفربول اللقاء بشكل جيد بعدما تقدم في الدقيقة 20 من ركلة حرة رائعة لترنت ألكسندر أرنولد ارتدت من العارضة ومن ظهر الحارس الألماني بيرند لينو والى الشباك ليحتسب الهدف خطأ في مرماه (20)، لكن لاعبه السابق الويلزي هاري ويلسون رد سريعاً وأدرك التعادل في الدقيقة 23 بعد تمريرة من الأميركي أنتوني روبسون.

وعاد فريق كلوب ليتقدم مجدداً بهدف رائع آخر بطله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بتسديدة بعيدة جميلة جداً (38)، لكن فولهام لم يلقِ سلاحه وعاد إلى الأجواء عبر الهولندي كيني تيتي الذي حوّل الكرة في الشباك إثر ركلة ركنية (3+45).

وألغي الهدف في بادئ الأمر بداعي التسلل قبل أن يحتسب بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، الذي أنقذ ليفربول من دخول استراحة الشوطين متخلفاً 2-3 بإلغائه هدفاً للأميركي تيم ريم في الثواني الأخيرة.

وبدأ صاحب الأرض الشوط الثاني بقوة وكان قريباً من استعادة التقدم إثر هجمة مرتدة قادها المصري محمد صلاح، لكن العارضة تدخلت لحرمان الأوروغوياني داروين نونيز من هدف جميل (53)، ثم بقيت النتيجة على حالها رغم أفضلية "الحمر"، وذلك حتى الدقيقة 80 حين فاجأ فولهام مضيفه بهدف التقدم برأسية البديل الجامايكي بوبي دي كوردوبا-ريد بعد عرضية من الاسكتلندي توم كايرني.

إلاّ أنّ الياباني واتارو إندو أدرك التعادل بعد دقائق معدودة على دخوله بتسديدة من خارج المنطقة إثر تمريرة من صلاح (87)، قبل أن يضرب ألكسندر-أرنولد بهدف الفوز بعد دقيقة بتسديدة محكمة من مشارف المنطقة إثر معمعة أحدثها زميله البديل الهولندي كودي خابكو عقب تسديدة صدها الحارس لينو (88).