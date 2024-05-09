نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الكازاخستاني: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنه توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إن من أهم توجهات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو تعزيز الأمن الغذائي في العالم لا سيما أن الاتحاد قادر على توفير الغذاء لـ 600 مليون شخص

قال توكاييف خلال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المنعقدة في موسكو: إن الجميع يعلم أن المنطقة الأوراسية واحدة من أغنى المناطق في العالم بالإمكانات الانتاجية والتصديرية، والموارد الهائلة التي تملكها، وفي سياق النمو السكاني ومحدودية الموارد في المناطق الأخرى من العالم، تتوفر لدينا فرصة توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص. وهذا ما يسهم في تعزيز دور الاتحاد في ضمان أمن الغذاء العالمي.

وأضاف، تتمثل رؤيتنا الإستراتيجية في تحويل القطاع الزراعي إلى صناعة عالية التقنية. ولتحقيق ذلك، من المهم للغاية اتخاذ تدابير منسقة.

وأشار توكاييف إلى أن القفزة التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الزراعية، تخدم أهداف الاتحاد.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) هو رابطة تكامل اقتصادي دولي تأسست في 1 يناير 2015. والأعضاء فيها هم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان.

يعد الاتحاد أحد أكبر التكتلات الاقتصادية التي تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة.

ويتزامن اجتماع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع الذكرى العاشرة لتوقيع معاهدة إنشاء الاتحاد.