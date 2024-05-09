نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سرايا القدس" تقصف جنودا وآليات للجيش الإسرائيلي المتوغل شرق رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد من عملية قصف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو تضمن "مشاهد من حمم الهاون التي دك بها جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة شرق رفح جنوب قطاع غزة".

وأظهرت المشاهد "مقاتلين من سرايا القدس وهم يجهزون ويطلقون قذائف الهاون".

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف مناطق عدة في رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تخوض "كتائب المقاومة الفلسطينية" اشتباكات ضارية مع الجنود والآليات المتوغلة شرق مدينة رفح المكتظة بالنازحين.