نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل هنية في مصر لبحث وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت "أ ف ب" نقلا عن مصدر قريب من حماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية سيتوجه إلى مصر الأربعاء لإجراء محادثات بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى.

وقال المصدر لـ "فرانس برس" إن هنية من المتوقع أن يتوجه على رأس وفد قيادي رفيع إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء نقاش يتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة".

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف أن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعتزمون مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

والجمعة، التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنياع، في النرويج في إطار جهود استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس".

وذكر موقع "أكسيوس" أن رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز لعب دورا مهما في إبرام الاتفاقيات السابقة التي أفرجت "حماس" بموجبها عن 105 أسرى ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، وأكد أن هذه المرة سيكون الاتفاق على شروط الصفقة أكثر صعوبة.

وفي الأيام الأخيرة، قال العديد من مسؤولي "حماس" إنهم لن يستأنفوا المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الأسرى الجديد إلا بعد أن توقف إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد قالت إن قمة سرية لقيادة حماس التأمت في تركيا الأسبوع الماضي.

وأضافت أن الاجتماع شمل نائب قائد حماس صالح العاروري، وقائد حماس في الخارج خالد مشعل.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 464 جنديا في معارك قطاع غزة.

