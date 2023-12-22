نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير ألمانيا بالقاهرة: مشروع ميناء دمياط علامة فارقة بالعلاقات مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، أن مشروع ميناء دمياط علامة فارقة أخرى في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وألمانيا، موضحا أن الشركات الألمانية شريكة في بعض من أكبر مشروعات البنية التحتية في البلاد.

وجاء ذلك في تصريح للسفير هارتمان، أمس الخميس، عقب مراسم التوقيع على اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكذلك توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بين شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية وبنك اتش اسي بي سي - مصر.

وأضاف السفير الألماني في القاهرة، أن المحطة الجديدة التي تديرها شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات تعد إضافة تاريخية لتعاوننا الاقتصادي على مدى العقود الثلاثة القادمة.