العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 ضباط وجنود خلال 24 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 3 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى الذين أعلن عنهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 8 جنود وضباط.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان في اليوم الثاني والثمانين للحرب على غزة، إن ضابطا وجنديين قتلا في الحرب على غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن مقتل 5 من جنوده، ضابط برتبة مقدم في قوات الاحتياط، كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى أكثر من 162 قتيلا.

وكانت إسرائيل أطلقت حملة قصف جوي مكثفة وحصارا أعقبته عملية برية، بعد الهجوم الذي نفذته حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 20915 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، وإصابة ما يزيد على 53 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.