العالم اليوم - وزيرة إسرائيلية تعتذر عن إصلاحات نتنياهو التي مزقت البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 11:23 مساءً - قدمت عضوة سابقة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتذارًا علنيًا نادرًا لمساهمتها في الصراع الداخلي في إسرائيل الذي سبق هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس من قطاع غزة.

كان اعتذار غاليت ديستل أتباريان، النائبة عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إحدى المرات الأولى التي يقبل فيها أحد أعضاء الليكود المسؤولية عن الأجواء الاستقطابية قبل الهجوم، الذي أثار حربًا مدمرة استمرت لما يقرب من ثلاثة أشهر.

بدا أن ديستيل أتباريان تقبل الحجة القائلة بأن الانقسامات الداخلية خلقت تصورات بالضعف شجعت حماس على الهجوم.

وقالت للقناة 13 التلفزيونية: "أنا هنا أجلس وأقول لكم، أيها الجمهور الديمقراطي العلماني: لقد أخطأت في حقكم، وسببت لكم الألم، وسببت لكم الخوف على حياتكم هنا، وأنا آسفة على ذلك".

أضافت ديستل أتباريان أنها تتحمل مسؤولية دورها في الاحتجاجات الحاشدة والخلافات المدنية التي اندلعت بعد أن حاولت حكومة نتنياهو اليمينية تنفيذ إصلاح شامل بعيد المدى للنظام القضائي. أثارت الأزمة احتجاجات حاشدة وأثارت قلق رجال الأعمال ورؤساء الأجهزة الأمنية السابقين وأثارت قلق الولايات المتحدة وحلفاء مقربين آخرين.

وقالت: "كنت واحدة من هؤلاء الأشخاص الذين تسببوا في إضعاف الدولة، وألحقوا الأذى بالناس. لقد خلقت انقساماً، وخلقت صدعاً، وخلقت التوتر. هذا التوتر جلب الضعف. وهذا الضعف أدى إلى مذبحة من نواحٍ عديدة".

كانت ديستل اتباريان، التي شغلت منصب وزيرة الدبلوماسية العامة، واحدة من أقوى مؤيدي نتنياهو ولفتت الانتباه بسبب انتقاداتها اللاذعة لمعارضيه.

لكن بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر، استقالت عندما أصبح من الواضح أن وزارات حكومية أخرى تتولى مسؤولياتها.

قالت ديستيل اتباريان إن المنصب كان "مضيعة للأموال العامة" في زمن الحرب. وقد ظلت عضوًا في البرلمان عن حزب الليكود.