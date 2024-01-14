العالم اليوم - قوات إسرائيلية تقتحم جنين في الضفة.. وفيديوهات للتصدي لها

انتم الان تتابعون خبر قوات إسرائيلية تقتحم جنين في الضفة.. وفيديوهات للتصدي لها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 12:24 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باقتحام قوات إسرائيلية، مساء السبت، مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة.

كذلك داهمت قوات إسرائيلية عدة أحياء في المدينة، ومحيط مستشفى جنين الحكومي، وجرّفت الشوارع في محيطه، وأوقفت مركبة إسعاف وفتشتها.

واندلعت مواجهات عنيفة عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف مخيم جنين.

ووفق المصادر فإن جرافة عسكرية من نوع (D9) تقوم بتجريف شارع حيفا غرب المدينة، مع تعزيزات كبيرة من القوات الإسرائيلية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية النار بشكل مباشر على الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها لعملية الاقتحام لجنين، فيما بدأت بمحاصرة أطراف المخيم في المدينة، وتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية.