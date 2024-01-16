العالم اليوم - باكستان تعلّق على ضربة إيران وتحذر من "عواقب وخيمة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:19 مساءً - قالت الحكومة الباكستانية إن ضربة إيرانية على أهداف داخل باكستان أسفرت عن مقتل "طفلين بريئين" وإصابة ثلاثة آخرين.

ووصفت الحكومة الباكستانية الهجوم بأنه "انتهاك غير مبرر" للمجال الجوي للبلاد.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا أكدت فيه وقوع الهجوم، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة من خلال تقارير وسائل الإعلام الإيرانية التي تم سحبها لاحقا.

وورد في بيان وزارة الخارجية أن باكستان تدين بشدة الهجوم على إقليم بلوشستان.

كما حذرت من أن "هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة".

ومن شأن الهجوم أن يؤدي إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.

كما يهدد أيضا العلاقات بين إيران وباكستان اللتين تنظران إلى بعضهما بعضا بعين الريبة منذ فترة طويلة رغم الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية.

هجمات على "جيش العدل" في باكستان

• شنت إيران هجمات، يوم الثلاثاء، استهدفت ما وصفتها بقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة.

• وكالة أنباء (إرنا)، التي تديرها الدولة، قالت إن صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم.

• من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بـ"تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".

• جماعة "جيش العدل" تقول إنها تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة.

• شنت الجماعة عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها، وهي مدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأميركية منذ 2010.