الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة بالقوة في تل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة تم تفريقها بالقوة من قبل الشرطة الإسرائيلية، حيث خرج المتظاهرون للمطالبة بوقف إطلاق النار.

مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار

ونقلا عن وسائل إعلام عربية، طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو باتخاذ قرارات حاسمة بشأن محور فيلادلفيا ومستقبل غزة وأهداف الحرب المعلنة.

وفي السياق الأمريكي، دعا الرئيس الأمريكي قادة الكونجرس لاجتماع في البيت الأبيض لبحث تمويل إضافي لأوكرانيا وإسرائيل، في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أنه يجري نقاشًا جادًا ومكثفًا في قطر بشأن إبرام اتفاق الإفراج عن رهائن إسرائيلية آخر، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة الآن لزيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي الوقت الذي تعلن فيه أمريكا أنها لا تسعى إلى حرب مع جماعة الحوثي، إلا أن الضربات الأمريكية الأخيرة دمرت صواريخ باليستية كان الحوثيون على وشك إطلاقها، حسب إعلان البيت الأبيض.

في وقت سابق، تجمع عدد من النشطاء المناهضين للحرب في تايمز سكوير بمدينة نيويورك وخارج البيت الأبيض، للاحتجاج على الضربات الجوية والبحرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن.

وردد المتظاهرون شعارات مثل: ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط، ارفعوا أيديكم عن اليمن، ارفعوا أيديكم عن غزة، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و"أوقفوا قصف اليمن".