العالم اليوم - سياحة دبي "تتلألأ" باستقبال أكثر من 15 مليون سائح في 11 شهرا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 09:24 صباحاً - استقبلت دبي أكثر من 15 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي أي منذ بداية يناير إلى نهاية نوفمبر 2023، وبزيادة قدرها 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

ووفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، تخطت أعداد السياح الدوليين إلى دبي مستويات الفترة نفسها من 2019 وبنسبة نمو قدر 2.46 بالمئة ليصل إلى 15.37 مليونا، بالمقارنة مع عدد السياح الدوليين في 2019 والذي وصل إلى 15 مليون سائح.

وأظهرت بيانات الدائرة تصدر السياح الأوربيين القائمة بنسبة 19 بالمئة من إجمالي أعداد السياح (2.9 مليون سائح)، تبعهم السياح من جنوب آسيا بـ18 بالمئة (2.755 مليون سائح)، ثم مجلس التعاون الخليجي بـ16 بالمئة (2.43 مليون سائح)، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ13 بالمئة (2.024 مليون سائح)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ12 بالمئة (1.907 مليون)، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 9 بالمئة (1.292 مليون سائح)، والأمريكيتان بـ7 بالمئة (1.086 مليون سائح)، وأخيراً أفريقيا بـ4 بالمئة (649 ألف سائح).

وبلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية نوفمبر 2023 أكثر من 149.68 ألف غرفة في 820 منشأة، مقارنة بـ145 ألف غرفة في 794 منشأة نهاية نوفمبر 2022.

ووصل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي 2023 إلى 77 بالمئة، مقارنة بـ73 بالمئة في الفترة نفسها من 2022، و75 بالمئة للفترة نفسها من 2019.

وتجاوز عدد الغرف المحجوزة 38 مليون ليلة في 11 شهراً من 2023، مقارنة بنحو 34 مليون ليلة في الفترة نفسها من 2022، و29.1 مليون ليلة في 2019.