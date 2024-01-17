العالم اليوم - أبل توجه صفعة لسامسونغ.. أفقدتها مركزا حافظت عليه لسنوات

انتم الان تتابعون خبر أبل توجه صفعة لسامسونغ.. أفقدتها مركزا حافظت عليه لسنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 11:20 صباحاً - أطاح هاتف آيفون بأجهزة سامسونغ ليصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعا في العالم في عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها الشركة الكورية الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.

وسجلت شركة أبل 234.6 مليون شحنة من هواتف آيفون في عام 2023، وهو ما يمثل 20.1 بالمئة من السوق العالمية، بنمو سنوي قدره 3.7 بالمئة، وفقا لأحدث البيانات الأولية من شركة الأبحاث "إنترناشيونال داتا كوربوريشن".

وأظهر تقرير تتبع الهواتف المحمولة الربع سنوي العالمي الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) أن شحنات الهواتف الذكية من سامسونغ تراجعت بنسبة 13.6 في المئة إلى 226.6 مليون، أي بحصة سوقية تبلغ 19.4 بالمئة.

واحتلت شركة "شاومي" الصينية المركز الثالث مع 145.9 مليون شحنة، وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 12.5 بالمئة، وفقا لمؤسسة "IDC".

ويأتي في المركز الخامس شركتا تصنيع الهواتف الذكية الصينيتان "OPPO" و"Transsion".

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في برنامج التتبع العالمي التابع لـ "IDC" على الرغم من أننا شهدنا بعض النمو القوي من مشغلات آندرويد المنخفضة الجودة مثل "Transsion" و"Xiaomi" في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة للنمو السريع في الأسواق الناشئة، فمن الواضح أن الفائز الأكبر هو "آبل".

وأضافت: "يرجع نجاح أبل المستمر ومرونتها إلى حد كبير إلى الاتجاه المتزايد للأجهزة المتميزة، التي تمثل الآن أكثر من 20 بالمئة من السوق، مدعومة بعروض المقايضة القوية وخطط التمويل بدون فوائد."

ويشير تفوق شركة أبل على سامسونغ في سوق الهواتف الذكية على مدار عام كامل إلى أن الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو تتأقلم بشكل أفضل من منافسيها مع انخفاض على مستوى الصناعة خلال العامين الماضيين.

وفي الربع الرابع من عام 2023، نمت شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 326.1 مليون وحدة، وهو أعلى من توقعات النمو البالغة 7.3 بالمئة.

وتفوقت شركة أبل أيضا على أمازون لتحصد لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، بقيمة 516.6 مليار دولار، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء عن شركة براند فاينانس الاستشارية.