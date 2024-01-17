العالم اليوم - تقرير: نوعان من الأنفاق "صدمت" إسرائيل في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 12:24 مساءً - تفاجأ الجيش الإسرائيلي بمدى وعمق ونوعية شبكة الأنفاق تحت غزة الأمر الذي يعقد العملية العسكرية وسط مخاوف من احتجاز رهائن تحت الأرض.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، كان أحد الأنفاق في غزة واسعاً بما يكفي لقيادة سيارة، وامتدت منطقة أخرى بطول ثلاثة ملاعب كرة قدم تقريبا، وتحت منزل أحد كبار قادة حماس عثر الجيش الإسرائيلي على سلم حلزوني يؤدي إلى نفق يبلغ عمقه حوالي 7 طوابق.

يقول المسؤولون والجنود الإسرائيليون بالإضافة إلى المسؤولين الأميركيين ذوي الخبرة في المنطقة، يقولون إن نطاق وعمق وجودة الأنفاق التي بنتها حماس كانت صادمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على نوعين من الأنفاق، أنفاق يستخدمها القادة وأخرى يستخدمها النشطاء.

وبحسب الصحيفة فإن أنفاق القائد أعمق وأكثر راحة، مما يسمح بفترات إقامة، أما الأنفاق الأخرى أكثر تقشفا وغالبا ما تكون أقل عمقا.

ويقدر كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المسائل الاستخباراتية، أن شبكة الأنفاق تتراوح حاليا بين 563 و724 كم، كما قام اثنان من المسؤولين بتقييم وجود ما يقرب من 5700 فتحة منفصلة تؤدي إلى الأنفاق.

لقد استثمرت حماس بكثافة في الأنفاق لأنها لا تملك الموارد أو الأعداد اللازمة لمحاربة الجيش الإسرائيلي في حرب تقليدية، وتستخدم الحركة الأنفاق كقواعد عسكرية وترسانات، وتعتمد عليها لتحريك قواتها دون أن يتم كشفها وحماية كبار قادتها.

وأظهرت إحدى وثائق عام 2022 أن حماس خصصت ميزانية قدرها مليون دولار لأبواب الأنفاق وورش العمل تحت الأرض.

وقد قدر مسؤولو المخابرات الإسرائيلية مؤخرا أن هناك حوالي 160 كم من الأنفاق أسفل خان يونس، أكبر مدينة في جنوب غزة، حيث تخوض القوات الإسرائيلية الآن قتالا عنيفا.