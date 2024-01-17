العالم اليوم - "أرامكو" تعزز رأس المال الجريء العالمي بضخ 4 مليارات دولار

انتم الان تتابعون خبر "أرامكو" تعزز رأس المال الجريء العالمي بضخ 4 مليارات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 01:26 مساءً - أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو، الأربعاء، تخصيص مبلغا إضافيا قدره أربعة مليارات دولار لشركة أرامكو فينتشرز، ذراعها العالمية لرأس المال الجريء، مما يعني مضاعفة رأس المال المخصص لأرامكو فينتشرز.

وسيرفع التمويل الإضافي - أربعة مليارات دولار على أربع سنوات - رأس مال أرامكو فينتشرز إلى سبعة مليارات دولار. وتمتلك الشركة أيضا صندوق رأس المال الجريء (واعد فينتشرز) بقيمة 500 مليون دولار والذي يركز على منظومة الشركات الناشئة في المملكة.

وقبل زيادة رأس المال، كانت أرامكو فينتشرز تدير ثلاثة صناديق وهي صندوق رقمي/صناعي بقيمة 500 مليون دولار وصندوق بروسبيرتي7 بقيمة مليار دولار وصندوق الاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقالت أرامكو في بيان لها "يعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة وخلق فرص تنويع للشركة وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة".

وأضافت أن "البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز استراتيجية الشركة على المدى البعيد والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والمواد الكيميائية وتحوّل المواد والأعمال الصناعية المتنوعة والتقنيات الرقمية".

من جانبه، أوضح النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر أن الابتكار يمثّل عنصرًا أساسًا في معالجة بعض التحديات الرئيسة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك تحوّل الطاقة، ومن خلال أرامكو فينتشرز، التي تهدف إلى دعم الرياديين ذوي الطموحات الكبيرة، والمساعدة في تحقيق أفكارهم على أرض الواقع.

وأفاد أنه من خلال ضخ مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار من التمويل على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، مؤكداً العزم بتوفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بالحلول التي تُحدث الفارق إلى مستوى أعلى، وأن هذا سيوفر زخمًا مهمًا للشركات في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، كما يُسهم في تحقيق أهداف أرامكو السعودية على المدى البعيد.

وأضاف الخويطر أن قبل التوسعة، أدارت أرامكو فينتشرز ثلاثة صناديق، هي: صندوق رقمي/صناعي تبلغ قيمته حاليًا 500 مليون دولار، ويستثمر في تقنيات ذات أهمية إستراتيجية لأرامكو السعودية؛ وصندوق (Prosperity7)، الذي بلغ رأسماله مليار دولار، ويستثمر في مشاريع التقنية المتقدمة خارج قطاع الطاقة؛ وصندوق الاستدامة، الذي بلغ 1.5 مليار دولار، ويستثمر في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على دعم طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.