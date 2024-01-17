العالم اليوم - إصابة أحد العاملين بالمستشفى الميداني الأردني في خانيونس

انتم الان تتابعون خبر إصابة أحد العاملين بالمستشفى الميداني الأردني في خانيونس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 02:24 مساءً - قال مصدر عسكري أردني، الأربعاء، إن أحد العاملين بالمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، تعرض للإصابة نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن "حالة المصاب الذي جرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جوا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية".

وبين المصدر أن "مواطنا غزيا كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان".

وأبرز أن "المستشفى الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس (الثلاثاء) حتى صباح اليوم (الأربعاء)، سيواصل القيام في تأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية تحمل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية، وأن الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وأكد المصدر كذلك أن "الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة جراء هذا العدوان"، مشددا على "ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الانساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها".