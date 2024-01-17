العالم اليوم - عُمانتل تعتزم جمع 500 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 7 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 03:24 مساءً - ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت "آي.إف.آر"، الأربعاء، أن الشركة العمانية للاتصالات (عُمانتل) المملوكة للدولة، تعتزم جمع 500 مليون دولار من إصداد صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات.

وقالت "آي.إف.آر" إن الشركة العمانية حددت السعر الاسترشادي المبدئي لأول سندات إسلامية تصدرها عند نحو 600 نقطة أساس.

وكانت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت قد أعلنت الثلاثاء، أن "عمانتل" عينت "سيتي غروب" و"جيه.بي مورغان"، لتولي دور المنسقين الدوليين للإصدار ومديري الدفاتر المشتركين، كما سيتولى كل من بنك "إيه.بي.سي" و"بنك مسقط" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي الأول "و"بنك ستاندرد تشارترد" أيضا دور مديري الدفاتر المشتركين.

وأرجأت شركة الاتصالات العمانية في أواخر أكتوبر الماضي عملية الإصدار بعد الحصول على قرض قصير الأجل لتسوية سندات مستحقة.