العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط أكثر من 1% بعد بيانات ضعيفة من الصين

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تهبط أكثر من 1% بعد بيانات ضعيفة من الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 08:26 مساءً - اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة التداول، الأربعاء، على انخفاض وسط تراجع توقعات خفض الفائدة بعد تعليقات لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي تشير للتشديد النقدي، إلى جانب تأثير بيانات اقتصادية متشائمة من الصين على معنويات المستثمرين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.2 بالمئة ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع خلال الجلسة ويتراجع بأكبر وتيرة يومية منذ أكتوبر.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك في طريقه لخفض التضخم عند مستوى اثنين بالمئة المستهدف، لكن ذلك الهدف لم يتحقق بعد، بينما ذكر كلاش كنوت رئيس البنك المركزي الهولندي أن المتعاملين يتوقعون تيسير السياسة النقدية قبل الأوان.

وسجلت جميع مؤشرات القطاعات الكبرى خسائر، إذ تراجع قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.8 بالمئة وتصدر خسائر القطاعات، مسجلا بذلك أسوأ نسبة هبوط مئوية في يوم واحد منذ أكثر من شهرين.

بينما أظهرت بيانات أن معدل نمو اقتصاد الصين جاء أقل من توقعات السوق لرابع فصل على التوالي، ليزيد بذلك من عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وتراجع قطاع السلع الفاخرة المتعرض للصين، إذ انخفضت أسهم شركات إل.في.إم.إتش وكيرنج وريتشمونت بين 2.4 و3.5 بالمئة. وهبط قطاع السيارات اثنين بالمئة.

ونزل قطاع المعادن الأساسية والمعادن النفيسة أيضا اثنين بالمئة متأثرا بتدني أسعار النحاس والذهب.

وأظهرت قراءة أن التضخم في منطقة اليورو بلغ 2.9 في ديسمبر على أساس سنوي.