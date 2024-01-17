العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمال نشوب حرب على جبهة لبنان كبير

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 10:25 مساءً - اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن احتمال نشوب حرب شمالا على جبهة لبنان "أكبر مما كان عليه في الماضي".

وقال هاليفي خلال تفقده مناورة عسكرية قرب الحدود مع لبنان، الأربعاء: "لا أعرف توقيت الحرب في الشمال، لكنني أستطيع أن أقول إن احتمال نشوبها في الأشهر المقبلة أكبر مما كان عليه في الماضي".

وأضاف: "سنبدأها مع الكثير من الميزات والانتصار والثقة الذاتية في النفس لدينا، وثقة منخفضة عندهم (في إشارة إلى حزب الله اللبنانية والفصائل المتحالفة معه)".

وقال هاليفي إن لدى الجيش الإسرائيلي "خبرة متزايدة مع قدرات ومفاجآت. ما تبقى هو التدريب بشكل جدي. عندما نحتاج لذلك سنمضي قدما بكل القوة".

كما أكد رئيس الأركان: "نعمل لرفع الجاهزية للحرب في لبنان، ولدينا الكثير من العِبَر من حرب غزة، والعديد منها ملائمة أيضا للقتال في لبنان وأخرى يجب أن نقوم بملاءمتها".

وتابع: "في جبهة لبنان نريد تحقيق هدف واضح، يتمثل بإعادة السكان إلى الشمال. كل بلدات الشمال".

وكانت إسرائيل أجلت سكان المناطق الحدودية مع لبنان، في ظل التصعيد مع حزب الله المستمر منذ أشهر.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي هجمات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وذلك منذ بدأ الأخير حملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة.